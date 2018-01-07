مغرد يهاجم الشيخ الكلباني ويتطاول عليه بألفاظ خارجة

حمود العنزي(صدى):

هاجم مغرد على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” إمام جامع المحيسن بالرياض الشيخ عادل الكلباني، متطاولًا عليه بألفاظ خارجة.

ويواصل الشيخ الكلباني نصائحه في الدين والحياة إلى متابعيه على تغريدة على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، قائلًا ” عش حياتك كما تريد لا كما يريدون ” ، ليتطاول عليه المغرد بألفاظ خارجة وعبارة قاسية قائلًا ” عيش حياتك كما يريد الله لا كما تريد انت “.

وتضامن عدد كبير من المغردين مع الشيخ الكلباني نابذين أفعال وأقوال هذا المغرد، ليرد عليه الشيخ مرة أخرى، متسائلًا ” وهل هذه الألفاظ مما يريد الله؟ “.