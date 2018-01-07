تمشيا مع الأوامر الملكية.. ” السعودية للكهرباء ” تصرف بدل غلاء المعيشة

عادل الحربي(صدى):

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، عن اعتماد صرف بدل غلاء المعيشة لجميع موظفيها من المواطنين المستحقين، بواقع 1000 ريال شهريًا، لمدة عام واحد.

وقالت في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” تمشياً مع الأوامر الملكية الكريمة، وحرصاً من السعودية للكهرباء على تخفيف الآثار الناجمة عن التغيرات الحالية التي طرأت على تكلفة المعيشة بالمملكة، تم اعتماد صرف بدل غلاء معيشة لجميع الموظفين من المواطنين المستحقين، بواقع 1000 ريال شهرياً، وذلك لمدة عام واحد “.