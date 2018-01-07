الهيل: تصريحات سيف الإسلام المفبركة ” لعبة قذرة ” من قطر
اتهم المعارض القطري خالد الهيل، اليوم الاحد، خلايا عزمي بشارة وتنظيم الحمدين، بالتخطيط لاستفزاز سيف الإسلام القذافي عبر ترويج الأكاذيب على لسانه حتى يكشف عن مكان تواجده.
وقال ” الهيل ” عبرحسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” سيف الاسلام القذافي ماله تواجد في السوشال ميديا ابدا والحساب الي ظهر في تويتر يحاول استفزاز القذافي للإعلان عن مكانه وانكار ماقاله في حق فقط “.
وتابع: “هي لعبة قذره من خلايا عزمي تحاول خلق مشاكل ولكن نحن اذكى من ان نخدع ياتنظيم الحمدين ولدينا مصادر رسميه مقربه نستفسر من خلالها”.
واستكمل في تغريدة أخرى: ” خلايا عزمي لديها اجنده منظمه وهي محاولة اختراق الشارع الخليجي بحسابات وهميه يديرونها وتوجيه الرأي العام ولكن لايعلم هؤلاء الحمقى أن لدينا tools نكشف بها خلاياهم وحساباتهم فمثلا حساب تركي الشلهوب المتسعود وهو يدار من داخل قطر ركز على الشأن السعودي ووقت الازمه بدأ يروج لخيال المآته”.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25030 ] نشر منذ 2 ساعتين
حساب تركي الشلهوب
وسيف القذافي
انا تابعتها كلها
هراء🤔
س ا ل م[ عدد التعليقات: 759 ] نشر منذ 2 ساعتين
وش ترجي من اخوان شريفة ههههههههه
ماعندهم غير الكذب
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1976 ] نشر منذ 5 دقائق
جعلهم بداء ماله دواء