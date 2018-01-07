” كاييخون ” يتخطى سواريز ويحقق لقبا تاريخيا جديدا

ماجد محمد(صدى):

أصبح الإسباني خوسيه ماريا كاييخون، لاعب نابولي، صاحب الـ 30 عامًا، الهداف التاريخي التاريخي للاعبين الإسبان برصيد 52 هدفاً، متخطياً لويس سواريز، بفارق هدف.

وكان ” كاييخون” سجل اليوم هدف الفوز لفريقه في شباك هيلاس فيرونا، في الدقيقة 78، من عمر المباراة، في إطار الجولة الـ20 من الدوري الإيطالي؛ ليفوز فريقه بهدفين مقابل لا شيء.

يذكر أن ” كاييخون” سجل 15 هدفاً في موسمه الأول مع نابولي، و11 في الثاني و7 في الثالث، و14 في الرابع و5 في الموسم الحالي، حيث خاض كاييخون237 مباراة مع نابولي في جميع المسابقات، زار خلالها الشباك في 70 مناسبة.