الجيش اليمني يحبط محاولات تقدم للمليشيات الحوثية بشرقي تعز

فهمي محمد(صدى):

أحبطت قوات الجيش اليمني، محاولة تقدم لمليشيا الحوثي الانقلابية ، في محيط معسكر التشريفات والقصر الجمهوري شرق مدينة تعز عاصمة المحافظة.

وقال مصدر عسكري، في تصريح نقله موقع /26 سبتمبر/ التابع للقوات المسلحة اليمنية إن مواجهات عنيفة دارت بين الجانبين تمكنت خلالها قوات الجيش من صد محاولة تقدم للمليشيات الانقلابية.

من جهة ثانية استهدفت مدفعية الجيش مواقع المليشيات الانقلابية في تبة السلال، بشرقي المدينة، وأدى ذلك إلى تدمير آليات عسكرية من بينها معدل رشاش من عيار 23.