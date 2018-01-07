بالفيديو.. اعتداء شخصين على وافد يثير غضب الكثيرين

خالد الضبيبي(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشخصين يعتديان على عامل وافد بمحل لبيع التمور.

وبيّن المقطع، أن الشخصين قاما بالاعتداء ضربًا على العام ومزقا ملابسه.

وطالب النشطاء بمحاسبة هؤلاء المعتدين، مشيرين إلى أن أيًا ما كان الذنب الذي اقترفه العامل لا يحق لهم الاعتداء عليه.