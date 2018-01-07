بالفيديو.. اعتداء شخصين على وافد يثير غضب الكثيرين
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشخصين يعتديان على عامل وافد بمحل لبيع التمور.
وبيّن المقطع، أن الشخصين قاما بالاعتداء ضربًا على العام ومزقا ملابسه.
وطالب النشطاء بمحاسبة هؤلاء المعتدين، مشيرين إلى أن أيًا ما كان الذنب الذي اقترفه العامل لا يحق لهم الاعتداء عليه.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25030 ] نشر منذ 2 ساعتين
الأخوان الي علقوا على ضرب امرأه محجبه في نيوورك من مراهقات امريكيات
وأنتقدوني
أبشوف تعليقاتكم هنا🤔
💄أم محمد👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6360 ] نشر منذ 2 ساعتين
يجيبونهم ان شاء الله يأخذون جزاهم