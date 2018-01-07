5 طرق لتحصين الأطفال من التنظيمات الإرهابية

نايف السالم(صدى):

كشف المركز العالمي لمحاربة الفكر المتطرف ” اعتدال ” ، عن خمسة لقاحات ضرورية لتحصين الأطفال من داء التطرف، واستغلالهم من قبل التنظيمات الإرهابية من خلال الإنترنت والألعاب الإلكترونية.

وأوضح المركز، أن أول لقاح هو الانتباه إلى المحتويات التي يصل إليها الأطفال عبر أجهزتهم الذكية، بالإضافة إلى تكثيف الرقابة الأسرية من خلال معرفة التصنيف العمري للألعاب.

وأضاف المركز، أن اللقاح الثالث هو مطالبة شركات التقنية عبر الحكومات والمؤسسات المعنية بالقيام بدورها لمنع نشر المحتوى المتطرف، وحث المؤسسات التربوية على سن برامج ومبادرات متطورة ومبتكرة لمخاطبة الطفل ولفت انتباهه لمحتواها المفيد.

وأشارت إلى أن اللقاح الخامس والأخير هو دعم وتعزيز المقترحات الابتكارية التي من شأنها تحصين الأطفال من هذا الخطر وتوعيتهم بحطر وأساليب المتطرفين.

وكان ” اعتدال ” ، قد أشار من قبل إلى أن التنظيمات المتطرفة وخاصة ” داعش ” وجدت في الألعاب الإلكترونية فرصة للوصول بخطابهم المتطرف إلى الأطفال عبر الدخول معهم في دردشات على هامش تلك الألعاب أو من خلال طرح ألعاب إلكترونية تتسم بالعنف، وينتهي اللاعب فيها فائزاً عند نجاحه في تدمير أكبر قدر ممكن.