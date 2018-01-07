أمجد طه يكشف المخطط الإيراني القطري لاتهام المملكة بتمويل الاحتجاجات في طهران

طهران(صدى):

كشف الخبير في الشئون السياسية الاستراتجية الإيرانية و الخليجية أمجد طه، عن المخطط الإيراني القطري للإيقاع بالمملكة واتهامها بزعزعة الأمن الداخلي الإيراني وإثارة الفوضى.

وأكد ” طه ” في تغريده على حسابه الرسمي على ” تويتر “، أن نظام ” الملالي ” يحشد فارين من العدالة بدول عربية على أنهم معتقلين في المظاهرات لانتزاع اعترافات منهم بالقوة أن المملكة طلبت منهم الانتقال إلى إيران وزعزعت أمنها، ونقل هذه الاعترافات عبر جميع وسائل الإعلام.

وقال ” طه “: ” تسريبات تؤكد وانا هنا أتحدى @ JZarif “وزير خارجية إيران ” أن ينفي؛ استخبارات نظام إيران جاءت بأفراد فارين من العدالة بدول عربية ويتواجدون في مناطق صراع.. لصناعة سناريو في طهران من إنتاج قناة إيرانية.. مضمونه: السعودية طلبت منهم الانتقال إلى ايران وزعزعت أمنها عبر دعم المتظاهرين “.