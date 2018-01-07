4 أخطاء شائعة في حفظ المواد الغذائية بالتبريد

نايف السالم(صدى):

بينت وزارة الشؤون البلدية والقروية، بعض الأخطاء الشائعة في حفظ المواد الغذائية بالتبريد، والتي من شأنها التأثير على سلامة الأغذية.

وأوضحت أن من تلك الأخطاء: وضع الثلاجة بجانب الموقد أو بجانب أي مصدر حراري، حيث يعمل ذلك على تقليل كفاءة التبريد بنسبة كبير، بالإضافة إلى فتح الثلاجة لفترة طويلة ما يسهل خروج الهواء البارد سريعاً وارتفاع درجة حرارة الثلاجة الداخلية.

ومن ضمن الأخطاء أيضاً، تكدس رفوف الثلاجة بالأطعمة ووضع العلبات فوق بعضها البعض، ويعمل ذلك على صعوبة دوران الهواء البارد داخل الثلاجة، ومن ثم صعوبة تبريد الطعام.

وقالت الوزارة، إن وضع الاطعمة والمعلبات بجانب لوح التبريد مباشرة أو أمام فتحات ضخ الهواء البارد، يؤدي إلى صعوبة وصول الهواء البارد إلى جميع محتويات الثلاجة.