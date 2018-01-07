تبوك الزراعية توقع عقد مع الاستثمار الخليجي بـ30 مليون ريال

محمود البلوي(صدى):

وقعت شركة تبوك للتنمية الزراعية، أمس السبت وثيقة شروط مع شركة الإستثمار الخليجية للأغذية للاستحواذ على النشاط الغذائي للشركة والذي من المعتزم أن يتم نقله الى شركة جديدة.

وتستثمر شركة تبوك مبلغ 30 مليون ريال كحد أقصى مقابل 49 % من الملكية في الشركة الجديدة.

ويحق لشركة تبوك تخفيض مبلغ الاستثمار للمحافظة على توزيع نسبة الملكية في الشركة بناء على التقييم بعد التأسيس.

وتقوم الشركة ببدء عملية الفحص القانوني والمالي والتشغيلي وإتمام الأعمال النافية للجهالة، كما ستقوم بتعيين مستشار مالي للقيام بأعمال الفحص.