الكلية التقنية بمكة تقدم برامج تطويرية لنزيلات السجن العام

مكة المكرمة(صدى):

أقامت الكليه التقنية للبنات بمكة المكرمة برامج تدريبية لنزيلات السجن العام بمكة؛ انطلاقاً من حرص المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على خدمة مختلف فئات المجتمع.

وتضمنت البرامج التدريبية: برنامج الطباعه الحرارية والتي قدمتها منسقة التدريب المشترك الاستاذه ماجدة الصاعدي، وطبقت النزيلات الطباعة الحرارية عملياً على الأكواب و الخداديات والمرايا وأشياء أخرى عديدة.

كما تم تقديم برنامج آخر لهن بعنوان التطريز الآلي بهدف التعرف على أنواع المكائن المستخدمة في التطريز، و كيفية استخدامها وذلك لتمكينهن من الانخراط في سوق العمل فيما بعد.

واختتمت الدورة بإنتاج عدد من الخداديات و المفارش بعد التطريزعليها من قبل النزيلات، إلى جانب ذلك، قامت الاستاذة ماجدة الصاعدي بتكريم النزيلات وتقديم الشكر لهن على جهودهن المثمره، وأكدت عميدة الكلية أ. طيبة موسى على أهمية أقامه مثل هذه البرامج لتطوير وتأهيل نزيلات السجن على الوجه المطلوب.