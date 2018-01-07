شاب يتبرع بجزء من كبده لوالده بالطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

قام أسامة محمد أحمد الزهراني الطالب بجامعة الطائف، بموقف إنساني يحتذى به، حيث تبرع لوالده بجزء من كبده، لإنقاذه، بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.

وكان يعاني والده من مرض تليف الكبد لأكثر من عامين، فقرر أسامة، أحد أبناء المريض، بالتبرع لوالده بجزء من كبده، لتبدأ رحلة الفحوصات الطبية، والتي كانت نتيجتها متطابقة.

وأعرب أسامة عن سعادته بسلامة والده، قائلًا:”هذا حق والدي، وليس فضل في ذلك، وأحمد الله أنني الذي تبرعت، وأحمد الله شفاء والدي “.

ونجحت العملية الجراحية بحمد الله، في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، فيما لا زال الأب وابنه بالمستشفى قيد المتابعة والعلاج.