مكافحة الفساد: تفسير المعلومات الرسمية بشكل خاطئ جريمة يعاقب عليها القانون

عادل الحربي(صدى):

أوضحت هيئة مكافحة الفساد أن كل موظف يتعمد تفسير القوانين والأنظمة وفقا لمصالحه الشخصية يعد ارتكب جريمة ويعاقب بالسجن.

وقال الحساب الرسمي للهيئة عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” كل موظف عام تعمد تفسير الأنظمة أو الأوامر أو التعليمات الرسمية على غير وجهها الصحيح لتحقيق مصلحة شخصية يعد مرتكبا لجريمة سوء الاستعمال الإداري ويعاقب بالسجن أو بالغرامة ،أو بهما معا “.

وأضاف الحساب: ” ويمكن البلاغ عن حالات الفساد عبر القنوات الرسمية التي وفرتها نزاهة “.