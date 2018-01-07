” أباالخيل ” يعلن موعد توطين منافذ تأجير السيارات

علي القحطاني(صدى):

صرَح المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أباالخيل، بأنه سيتم بدء تطبيق قرار قصر العمل في منافذ تأجير السيارات على السعوديين في الأول من شهر رجب المقبل.

وعلَل ذلك، بضرورة رفع مستوى مشاركة الكوادر الوطنية البشرية في سوق العمل، من خلال توفير حلول نوعية تعزز التوطين المنتج والمستدام لسوق العمل.

وأوضح ” أباالخيل” اليوم الأحد، أن منظومة العمل والتنمية الاجتماعية ستقدم الدعم في مجالات عدة، منها التدريب والتأهيل اللازمين للتوطين، وتقديم البرامج التدريبية الإلكترونية اللازمة لتأهيل الشباب في الأنشطة المستهدفة عبر منصة ” دروب “.

وأضاف أن المنظمة ستقدم الدعم الفني والتمويلي كذلك للشباب من الجنسين الراغبين في العمل الريادي الحر، بالإضافة إلى إقامة الملتقيات الوظيفية اللازمة لتحقيق المواءمة بين أصحاب العمل والباحثين عن العمل بما في ذلك الاستفادة من البوابة الوطنية للعمل، وتقديم الدعم في مجال التفتيش ومتابعة قرارات التوطين بالتكامل مع لجان التوطين ببرنامج ” التوطين الموجه “.

وأكد أن فرق التفتيش المشتركة سترصد على المنشآت المخالفة غرامات مالية تتعدد بتعدد العمال الذين تم توظيفهم في المهن المقصورة على السعوديين، وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف تلك الغرامة، وذلك بعد تطبيق القرار.

كما طالب عملاء الوزارة إلى التواصل عبر مركز الاتصال على الرقم (19911)، أو عبر تطبيق ” معاً للرصد ” على الأجهزة الذكية؛ وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات سوق العمل.