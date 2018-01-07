” هدف ” يحدد عدة شروط لتلقي دعم العمل الحر

نايف السالم(صدى):

حدد برنامج دعم العمل الحر بمساهمة من ” هدف ” ، و بالشراكة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، و ووزارة التجارة والاستثمار، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عدد من الشروط للحصول على الدعم.

وتنص الشروط على، التسجيل عبر بوابة العمل الحر والحصول على وثيقة منه، أن لا يقل عمر المستفيد عن 18 سنة، و أن لا يكون المستفيد على رأس العمل في القطاع الحكومي أو الخاص.

ويهدف البرنامج إلى دعم توفير الحماية الاجتماعية لممارسي العمل الحر ” ذكور-إناث ” ، بدفع نسبة من قيمة اشتراك التأمينات الإجتماعية نيابة عن ممارس العمل الحر المشترك في البرنامج.