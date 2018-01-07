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رصد 24 مخالفة لقرار التوطين بالجوف

رصد 24 مخالفة لقرار التوطين بالجوف
علي العنزي(صدى):

تمكن فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من رصد 24 مخالفة لقرار التوطين بالجوف، وإغلاق ثلاثة منشآت مخالفة بمحافظة القريات وطبرجل.

وقال الحساب الرسمي لإمارة منطقة الجوف عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رصد24مخالفة لقرار التوطين بالجوف ،ويُغلق3منشآت مخالفة بمحافظتي القريات وطبرجل “.

وأضاف: ” وأكد مساعد مدير عام الفرع لشؤون العمل الأستاذ حمدي العنزي استمرار الحملات التفتيشية لتطبيق قرار التوطين في قطاع بيع الذهب والمجوهرات والاتصالات وتأنيث المستلزمات النسائية “.


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