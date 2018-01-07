رصد 24 مخالفة لقرار التوطين بالجوف
تمكن فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من رصد 24 مخالفة لقرار التوطين بالجوف، وإغلاق ثلاثة منشآت مخالفة بمحافظة القريات وطبرجل.
وقال الحساب الرسمي لإمارة منطقة الجوف عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رصد24مخالفة لقرار التوطين بالجوف ،ويُغلق3منشآت مخالفة بمحافظتي القريات وطبرجل “.
وأضاف: ” وأكد مساعد مدير عام الفرع لشؤون العمل الأستاذ حمدي العنزي استمرار الحملات التفتيشية لتطبيق قرار التوطين في قطاع بيع الذهب والمجوهرات والاتصالات وتأنيث المستلزمات النسائية “.
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