بالصور.. خبير تجميل يعيد النساء 20 عاما إلى الوراء
تمكن خبير تجميل يُدعى ” آنار آغاكيشڤ ” من أذربيجان، من إعادة النساء 20 عامًا إلى الوراء مستخدمًا حيلة في إخفاء التجاعيد والهالات السوداء، والانتفاخات حول العينين.
وأظهرت الصور المتداولة عبر موقع التواصل الأجتماعي ” فيسبوك ” ، خبير التجميل ،وهو يحول نساء كبيرات في السن إلى مرحلة الشباب باستخدام المكياج.
و تمكن من إخفاء التجاعيد والهالات السوداء والانتفاخات حول العينين، التي كانت تعاني منها تلك النساء باستخدام أدوات التجميل، مما أثار دهشة وإعجاب المغردين بالنتيجة النهائية التي بدأت عليها النساء وهن أصغر سنًا.
الحربي[ عدد التعليقات: 457 ] نشر منذ 32 دقيقة
بسم الله الرحمن الرحيم
الصراحة راحة ، يا (( آنار آغاكيشڤ )) من أذربيجان ، كم مرة أقول لك لاتكذب ولا تجفل الأرانب ثم بعدين
ماراح أحد يلحق الأرانب، عمليات تجميلك للحريم خيطي بيطي وسلب فلوس من ناقصات العقل والدين،
خلق الله – سبحانه وتعالى هو الذي يستمر ويبقى إلى الأبد ، حطيت مكياج وإلا سويت نفخ وحقن
تصبح أم كشة على نفس الكشة 😂😂😂😂😂😂😂🔎🔎🔎
مع وافر المحبة .