بالصور.. خبير تجميل يعيد النساء 20 عاما إلى الوراء

باكو(صدى):

تمكن خبير تجميل يُدعى ” آنار آغاكيشڤ ” من أذربيجان، من إعادة النساء 20 عامًا إلى الوراء مستخدمًا حيلة في إخفاء التجاعيد والهالات السوداء، والانتفاخات حول العينين.

وأظهرت الصور المتداولة عبر موقع التواصل الأجتماعي ” فيسبوك ” ، خبير التجميل ،وهو يحول نساء كبيرات في السن إلى مرحلة الشباب باستخدام المكياج.

و تمكن من إخفاء التجاعيد والهالات السوداء والانتفاخات حول العينين، التي كانت تعاني منها تلك النساء باستخدام أدوات التجميل، مما أثار دهشة وإعجاب المغردين بالنتيجة النهائية التي بدأت عليها النساء وهن أصغر سنًا.