الغيامة : السهلاوي ينقصه التركيز ليعود لمستواه مرة أخرى

نواف السالم(صدى):

أوضح الناقد الرياضي، عبدالعزيز الغيامة، أن اللاعب محمد السهلاوي، مهاجم نادي النصر، يحتاج إلى التركيز للعودة مرة أخرى إلى مستواه ليتألق بالمباريات.

وقال الغيامة ” تسجيل السهلاوي لـ 8 أهداف في 14 مباراة، نصفهم من ضربات جزاء هذا شيء غير طبيعي، وعندما نجد خلال 9 سنوات أنه سجل 100 هدف؛ هذا رقم غير جيد وضعيف للاعب هداف “.

وأضاف” لا أقول إنه يجب على السهلاوي أن يكون مثل كريستيانو رونالدو وليو ميسي، ولكن ينقصه التركيز وأتمنى منه أن يلعب بجد واجتهاد “.

وتابع الغيامة ” أتمنى أن يتألق بعض اللاعبين السعوديين ويعودوا لمستواهم المعهود مثل سالم الدوسري، نواف العابد، ناصر الشمراني، مختار فلاتة، محمد السهلاوي، هؤلاء سنعتمد عليهم بصورة كبيرة في مونديال روسيا “.