بالصور.. مواطن يرصد ملابس عسكرية إسرائيلية بأحد المتاجر الشهيرة بجازان

تركي السالم(صدى):

رصد مواطن إحدى التجاوزات في أحد الأسواق التجارية الكبرى بجازان، حيث شمل المتجر على ملابس عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي والكشافة الإسرائيلية وبعض الملابس التي تحمل صورًا خادشة.

وتحمل الملابس علم الجيش الإسرائيلي وبعض العبارات العبرية، حامله لون ملابس جيش الاحتلال.

وتقدم المواطن ببلاغ رسمي إلى وزارة التجارة والاستثمار بشأن هذا المتجر خشية من تزايد هذه الأنواع من الملابس في الأسواق دون رقابة، موضحًا أنه تفاجأ أثناء شرائه ملابس لطفله بوجود هذه الملابس في متجر شهير بجازان.

ومن جانبه أشار المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين إلى تلقي بلاغ المواطن، مؤكدًا أن الجهات الرقابية تقوم بمعاقبة أي منشأة مخالفة ويتم استدعاؤها لاستكمال الإجراءات وإيقاع العقوبات النظامية.