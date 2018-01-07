اليوم.. المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة يجري عملية فصل التوأم السيامي

نايف السالم(صدى):

أعلنت إدراة الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، أن المستشار بالديوان الملكي، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة ومعه فريق طبي جراحي، عملية فصل التوأم السيامي الفلسطيني ” فرح وحنين ” اليوم الأحد.

يأتي ذلك بناء على تويجهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وذلك في مستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني.