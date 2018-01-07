العيسى: الأوامر الملكية بشأن زيادة مكافأة الطلاب تشمل المبتعثين للخارج

نايف السالم(صدى):

أكد الدكتور أحمد العيسى، وزير التعليم، صباح اليوم، أن الأوامر الملكية بشأن زيادة مكافأة الطلاب 10% لمدة سنة، تشمل الطلاب المبتعثين للخارج.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” أتقدم إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وإلى سمو ولي العهد الأمين بوافر الشكر وعظيم الامتنان على شمول المكرمة الملكية بزيادة مكافأة الطلاب والطالبات من المواطنين بنسبة 10٪ لمدة سنة، الطلاب المبتعثين ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي “.