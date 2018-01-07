لجنة الأوراق المالية والبورصة تلاحق صهر ترامب

واشنطن(صدى):

كشفت مصادر عن إجراء لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، تحقيقًا، مع شركة العقارات التي يمتلكها صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاريد كوشنر.

ويأتي التحقيق مع كوشنر على خلفية استغلال شركته برنامج اتحادي يمنح تأشيرات دخول للأجانب الأثرياء، الذين يستثمرون في الولايات المتحدة الأمريكية، ومنحهم تسهيلات.

وبحسب البرنامح الاتخادي، والذي يسمى ” ئي بي-5 ” يصبح المهاجرون المؤهلون مقيمين بشكل دائم وقانوني بالولايات المتحدة أو ما يسمى بحاملي ” البطاقة الخضراء ” عبر استثمار 500 ألف دولار على الأقل في شركة بالولايات المتحدة توظف عشرة أمريكيين أو أكثر.

وفي السياق ذاته قالت إميلي وولف، المستشارة القانونية لمجموعة شركات كوشنير، إن الشركة استخدمت البرنامج وفقا للمعايير القانونية ولم تُقدم على أي نشاط مخالف للقوانين الأمريكية.

وحتى الأن لا يوجد أي تعليق من جهة كوشنر وشركته والبيت الأبيض، وممثلو الادعاء في نيويورك ، حول تلك الأنباء