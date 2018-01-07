إنذارات بـ 7 مناطق لوجود رياح وأتربة

علي القحطاني(صدى):

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر، مجموعة إنذارات على مناطق: القصيم، الرياض، تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، المنطقة الشرقية، بوجود رياح وأتربة مثارة.

وأوضح النظام الآلي، أن الإنذارات على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، وحائل، وتبوك، ستبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء اليوم الأحد، حيث تشهد هذه المناطق، استمرار في النشاط الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار خلال فترة النهار مع الإستمرار في الإنخفاض في درجات الحرارة .

أما الإنذارات بمناطق: الرياض، والمنطقة الشرقية، والقصيم، ستبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الحادية عشر مساء اليوم الأحد، وتشهد هذه المناطق نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار خلال فترة النهار مع إنخفاض ملموس في درجات الحرارة .