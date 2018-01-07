الغذاء تضبط 58 مخالفة للاشتراطات الصحية بالأحساء

خالد الضبيبي(صدى):

تمكنت هيئة الغذاء والدواء بالتعاون مع أمانة الشرقية من إغلاق معملا لمخالفة الاشتراطات والأنظمة كما تم ضبط 58 مخالفة للاشتراطات الصحية في الأحساء.

وأتلفوا 340 كيلو غراما من الأجبان والمخللات واللحوم والدواجن للانتهاء صلاحيتهم وتلف بعضهم بسبب سوء التخزين.

وقال الحساب الرسمي للهيئة عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ،” الغذاء والدواء بالتعاون مع أمانة الشرقية تغلقان معملاً لمخالفته الاشتراطات والأنظمة وتضبطان 58 مخالفة للاشتراطات الصحية خلال حملة تفتيشية على منشآت أغذية في الأحساء ” .