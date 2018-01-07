تفاصيل قيام مصري بقتل ياباني طعناً بالسكين في أحد شوارع أيرلندا
أقدم شاب مصري يقيم في أيرلندا على قتل شخص ياباني الجنسية، بعدما هاجمه في أحد شوارع بلدة دوندالك وطعنه عدة طعنات باستخدام سكينين.
وذكرت مصادر صحفية أن الشرطة الأيرلندية ألقت القبض على الشاب المصري ويدعى محمد مرعي (18 عاماً) لاتهامه بقتل شخص ياباني، والهجوم على شخصين أيرلنديين آخرين ملحقاً بهما بعض الإصابات.
وأوضحت المصادر أن الشاب المصري فاجأ ضحيته الياباني خلال عودته من عمله في ساعات الصباح وقتله دون سبب واضح، مستبعدةً أن يكون دافع الجريمة “إرهابياً”.
M-512[ عدد التعليقات: 923 ] نشر منذ 55 دقيقة
لا اكيد إرهابي ليش يقتل نفس معصومة مالها ذنب!؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيه، اما بنسبة للمتوفي الله يرحمه فقط.
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 2704 ] نشر منذ 52 دقيقة
لايوجد نار بدون دخان
نسأل الله السلامة والعافية