تفاصيل قيام مصري بقتل ياباني طعناً بالسكين في أحد شوارع أيرلندا

القاهرة(صدى):

أقدم شاب مصري يقيم في أيرلندا على قتل شخص ياباني الجنسية، بعدما هاجمه في أحد شوارع بلدة دوندالك وطعنه عدة طعنات باستخدام سكينين.

وذكرت مصادر صحفية أن الشرطة الأيرلندية ألقت القبض على الشاب المصري ويدعى محمد مرعي (18 عاماً) لاتهامه بقتل شخص ياباني، والهجوم على شخصين أيرلنديين آخرين ملحقاً بهما بعض الإصابات.

وأوضحت المصادر أن الشاب المصري فاجأ ضحيته الياباني خلال عودته من عمله في ساعات الصباح وقتله دون سبب واضح، مستبعدةً أن يكون دافع الجريمة “إرهابياً”.