رجل أعمال يهدي نادي ناقتين بعد خسارته في كأس الملك
قام رجل أعمال نادي الزلفي ناقتين، بعد المستوى المميز الذي قدمه لاعبو الفريق أمام النصر في الدور الـ 32 لكأس خادم الحرمين الشريفين رغم خسارتهم المباراة.
وأعلن نادي الزلفي في تغريدة له على حسابه في ” تويتر ” ، أن رجل الأعمال قدم ناقة للاعب وليد الغانم أفضل لاعبي الفريق في المباراة، والناقة الأخرى لبقية اللاعبين تقديراً منه للمستوى المميز الذي قدموه.
يذكر أن نادي النصر تمكن من التأهل للدور ثمن النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه على الزلفي الجمعة الماضية بهدفين نظيفين، أحرزهما محمد السهلاوي وليونادرو رودريغيز.
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 2704 ] نشر منذ 2 ساعتين
يارجل الأعمال
هدانا الله وإياكم للخير والصلاح
عبدالله محمد الشهري[ عدد التعليقات: 624 ] نشر منذ 1 ساعة
لماذا لم يقدمون لاعبي الزلفي الشكر لنادي النصر الذي تسبب لهم في الهدية الثمينة يمكن تفك أزمة النادي لو باعوا كل ناقة بخمسين مليون أكيد بيطلع الزلفي من أغنى الأندية