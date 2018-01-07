بالأرقام.. دعم الهيئة لـ4 أندية كبرى بالمملكة

نواف السالم(صدى):

كشفت مسؤول بالهيئة العامة للرياضة عن أرقام المبالغ المالية التي قدمتها الهيئة لدعم ستة أندية سعودية خلال الفترة الأخيرة، في مقدمتها الهلال والاتحاد والأهلي والنصر.

وبيَّن مستشار رئيس الهيئة قصي الفواز في لقاء مع برنامج “أكشن يا دوري” أمس السبت، أن الهيئة قدمت دعماً وصل إلى 44 ملیون ریال لنادي النصر، و55 ملیون ریال لنادي الهلال، وأكثر من 95 ملیون ریال للنادي الأھلي، و35 ملیون ریال لنادي الاتحاد، إلى جانب خمسة ملايين ريال لكلٍّ من الاتفاق والرائد.

وأوضح الفواز أن الأندية السعودية تعاني من مديونيات كبيرة؛ بسبب سوء الإدارة، مشيراً إلى أن حجم مديونية النصر يصل إلى 240 ملیون ریال، وأما الأهلي فلديه مديونية بأكثر من 100 ملیون ریال، فيما تتخطى مديونیة نادي الهلال حاجز الـ100 ملیون ريال.