زوج يخير زوجته بين السجن أو سداد 30 ألف ريال

تركي السالم(صدى):

ألزمت دوائر التنفيذ بالمحكمة العامة في محافظة صبيا بمنطقة جازان مواطنة بسداد 30 ألف ريال لطليقها، عقب لجوئها للقضاء للانفصال عن زوجها؛ بسبب كثرة الخلافات بينهما.

وقالت المواطنة وتدعى هدى إنها تزوجت منذ عدة سنوات وأنجبت طفلين، لكن الأوضاع ساءت بينها وبين زوجها إلى درجة كبيرة دفعتها لطلب الطلاق منه، وفقا لعكاظ.

وأضافت هدى أنها لجأت إلى المحاكم للانفصال عن زوجها، قبل أن تقضي دوائر التنفيذ بتطليقها على أن تسدد مبلغ 30 ريال ألف لطليقها، مشيرةً إلى أنها ستواجه عقوبة السجن في حال عدم قدرتها على تسديد المبلغ المطلوب.