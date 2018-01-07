وفاة رائد الفضاء الأمريكي المخضرم ” جون يونج ” عن 87 عاما

واشنطن (صدى):

قالت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) إن رائد الفضاء الأمريكى المخضرم جون يونج توفى عن عمر يناهز 87 عاما. وكان يونج الذى سار على القمر قد قام بتهريب شطيرة من لحم البقر المعلب خلال واحدة من رحلاته الست إلى الفضاء.

وفى عام 1972 أصبح يونج وهو طيار سابق بالبحرية الأمريكية تاسع رائد فضاء من بين 12 وطأت أقدامهم سطح القمر.

وقالت ناسا فى بيان على تويتر “نشعر بالحزن لفقدان رائد الفضاء جون يونج”…ولم يعلن على الفور وقت حدوث الوفاة أو سببها.