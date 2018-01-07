وفاة رائد الفضاء الأمريكي المخضرم ” جون يونج ” عن 87 عاما
قالت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) إن رائد الفضاء الأمريكى المخضرم جون يونج توفى عن عمر يناهز 87 عاما. وكان يونج الذى سار على القمر قد قام بتهريب شطيرة من لحم البقر المعلب خلال واحدة من رحلاته الست إلى الفضاء.
وفى عام 1972 أصبح يونج وهو طيار سابق بالبحرية الأمريكية تاسع رائد فضاء من بين 12 وطأت أقدامهم سطح القمر.
وقالت ناسا فى بيان على تويتر “نشعر بالحزن لفقدان رائد الفضاء جون يونج”…ولم يعلن على الفور وقت حدوث الوفاة أو سببها.
مـــــــطر الاســـــــود[ عدد التعليقات: 2293 ] نشر منذ 39 دقيقة
حط على الرف , الكذبة انكشفت فهم لم يصلو الى القمر ولا وطوطو يمه , اذا كانو بكل التقنيات المتقدمة المتوفرة الان وهم يفحطون في الغلاف القريب من الارض فكيف وصلو الى القمر بتلك التقنيات البدائية في حينه وناسا تناقض نفسها بنفسها فقد اعلنو عن وجود حزام الطاقة المسمى بفان الن بلت يستعصي على بشر اختراقه وطبعا نحن لم نأتي بهذا الكلام من بنات افكارنا فهذا الكلام هو من عند علمائهم وخبرائهم والباحثين في علم الفضاء الامريكان وليس من عند احد اخر طالع المقاطع المنتشرة على اليوتيوب سترى ان الكذبة صار من المستحيل تغطيتها بأدلة وبراهين بل ان رواد الفضاء الذين زعمو انهم مشو على سطح القمر رفضوا ان يقسمو على صحة ذلك وعلى الملاء حين طلب منهم ذلك في احدى البرامج وحتى الصعود الى المريخ احلمو ماشئتم فلن تصلو اليه طبعا المركبات الالية غير المأهولة ليست محل نقاش
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 2691 ] نشر منذ 27 دقيقة
سواء صعدت او لم تصعد لم نعد نبالي
لكنك غيبت بصيرتك وقلبك وعقلك في التفكر في ملكوت الله تعالى
وتوفيت ع غير ملة الإسلام هنا الكارثه والله خسرت دنياك وآخرتك
وحسبنا الله ونعم الوكيل