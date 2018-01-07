الآلاف يتظاهرون في هندوراس ضد إعادة انتخاب الرئيس هيرنانديز

تيغوسيغالبا(صدى):

شارك عشرات الالوف، السبت، بمسيرة احتجاج بمشاركة سلفادور نصرالله المرشح الرئاسى لتحالف المعارضة ضد الديكتاتورية، فى هندوراس ضد إعلان إعادة انتخاب الرئيس المنتهية ولايته خوان اورلاندو هيرنانديز.

وخلال هذا التجمع الذى أقيم بسان بيدرو سولا، ثانى مدن هندوراس، طالب المتظاهرون بان يتم الاعتراف بمرشح المعارضة سلفادور نصرالله على انه الفائز الحقيقى بالانتخابات.

وشارك فى المسيرة أكثر من 80 ألف من مؤيدى “التحالف المعارض ضد الدكتاتورية”، وفقا لتقديرات ناشطين بمجال حقوق الإنسان.