الآلاف يتظاهرون في هندوراس ضد إعادة انتخاب الرئيس هيرنانديز
شارك عشرات الالوف، السبت، بمسيرة احتجاج بمشاركة سلفادور نصرالله المرشح الرئاسى لتحالف المعارضة ضد الديكتاتورية، فى هندوراس ضد إعلان إعادة انتخاب الرئيس المنتهية ولايته خوان اورلاندو هيرنانديز.
وخلال هذا التجمع الذى أقيم بسان بيدرو سولا، ثانى مدن هندوراس، طالب المتظاهرون بان يتم الاعتراف بمرشح المعارضة سلفادور نصرالله على انه الفائز الحقيقى بالانتخابات.
وشارك فى المسيرة أكثر من 80 ألف من مؤيدى “التحالف المعارض ضد الدكتاتورية”، وفقا لتقديرات ناشطين بمجال حقوق الإنسان.
مـــــــطر الاســـــــود[ عدد التعليقات: 2293 ] نشر منذ 23 دقيقة
حين تحدثو عن مضاهرات في هذه الدولة اعتراضا على نتائج الانتخابات قلت احدى دول العالم الثالث ليست غريبة عليهم ولكن حين ذكر اسم مرشح المعارضة سلفادور نصر الله علمت ان هذه العقلية والنظرة لم تأتي من فراغ هذه عقلية من اصول عربية من وجهة نضرها انا اؤيد الديموقراطية والانتخابات طالما كنت انا الفائز ,وان لم افز فالانتخابات حتما مزورة , ياهؤلاء اقصرو الترشيح لهذه المناصب على بني جلدتكم ولا تسمحو لعربي او من اصول عربية للترشيح لهكذا منصب سيكون كارثة عليكم طالعو الوطن العربي وستعلمون لماذا