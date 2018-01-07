نيجيريا تبدأ عملية إجلاء كبرى لمواطنيها من ليبيا

أبوجا(صدى):

قال وزير الخارجية النيجيرى جيفرى أونياما، السبت، إن بلاده بدأت فى توجيه رحلات جوية لنقل الآلاف من مواطنيها من ليبيا، وإن الرحلات ستستمر إلى أن يعود كل من يرغب من أبناء الوطن إليه، ويمثل النيجيريون العدد الأكبر من المهاجرين الأفارقة الذين يصلون إلى ليبيا ويحاولون السفر منها إلى إيطاليا عبر البحر.

ومنذ أن بدأت فصائل مسلحة محلية ومعها خفر السواحل الليبى فى منع مزيد من المهاجرين من مغادرة ليبيا فى يوليو تموز من العام الماضى تقطعت السبل بعدد كبير منهم فى بلد يعانون فيه عادة من أوضاع معيشية صعبة وإساءة معاملة وإجبارهم على العمل.