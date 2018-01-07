لاعب كرة سلة يتسبب فى إصابة مروعة للخصم

نواف السالم(صدى):

تعرض لاعب كرة السلة الأمريكي جيمس نونالى، نجم إس إس فليتشى سكاندون الإيطالى، لسقوط مروع بعد عرقلته من لاعب ساسكى باسكونيا الإسبانى، خلال المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب فناربخشة التركى، ليلة الجمعة.

وذكرت صحيفة “بيلد” الألمانية أن لاعب ساسكى باسكونيا عرقل نونالى خلال تسجيله للهدف، مما تسبب فى سقوطه على رأسه بشكل مرعب، وبقى نونالى فى مكانه لا يستطيع الحركة عقب سقوطه، مما أثار الذعر لدى متابعى المباراة، وتم نقله سريعا إلى المستشفى.

وقال أوزان بلابان نائب رئيس نادى فناربخشة فى وقت متأخر من الليل: “بعد التصوير المقطعى، يمكننا أن نؤكد أن جيمس نونالي لم يصب بأى إصابات، وسيبقى فى المستشفى لبضع ساعات أخرى للتأكد بأنه سليم تماما”.