سعر أحمد حجازي يقفز لـ 107 ملايين جنيه في سوق الانتقالات

نواف السالم(صدى):

ارتفعت القيمة التسويقية للنجم المصرى أحمد حجازى، المحترف فى نادى وست بروميتش ألبيون الإنجليزى بمقدار 2 مليون يورو، بعد المستويات الرائعة التى ظهر عليها مع المنتخب الوطنى وناديه الإنجليزى طوال الفترة الماضية.

وحسبما ذكر موقع ” ترانسفير ماركت ” العالمي، فإن سعر أحمد حجازى فى سوق الأنتقالات العالمية يبلغ حالياً خمسة ملايين يورو مع حلول العام الجديد، ما يوازى نحو 107 ملايين مصرى، بعدما توقفت قيمته التسويقية طوال الأشهر الثلاث الماضية عند 3 ملايين يورو.

ولعب أحمد حجازى 24 مباراة مع وست بروميتش ألبيون بمختلف المسابقات الإنجليزية هذا الموسم، سجل خلالها هدفاً وحيداً.