محمد النني ضيفا على نوتينجهام فورست مع أرسنال اليوم فى كأس إنجلترا

يحل فريق أرسنال، المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصرى محمد الننى، ضيفاً على نوتينجهام فورست فى السادسة مساء اليوم، الأحد، بملعب “سيتى جراوند”، ضمن منافسات دور الـ64 ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزى.

ومن المنتظر أن تشهد مباراة اليوم عودة محمد الننى إلى التشكيل الاساسية لفريق أرسنال، بعدما كشفت وسائل الإعلام الأنجليزية، أن الفرنسى آرسين فينجر المدير الفنى للفريق اللندنى يعتزم إحداث 9 تغييرات فى التشكيلة الأساسية أمام نوتينجهام فورست، أبرزها عودة محمد الننى للتشكيل، فيما سيتولى دافيد أوسبينا حماية عرين الفريق اللندنى، على أن يتولى دانى ويلباك قيادة الهجوم