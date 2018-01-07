مدير شؤون التعليم: الأمر الملكي يجسد عمق العناية التي توليها القيادة للجميع

رفع مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة التعليم سعيد الفروان شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمين ــ حفظهما الله ــ بعد صدور الأمر الملكي الكريم القاضي بدعم المواطنين والمواطنات لتجاوز آثار الإصلاحات الاقتصادية.

وأكد الفروان أن القرارات تجسد عمق العناية التي توليها القيادة للجميع، مشيراً إلى أن شمول كافة الفئات من موظفين ومتقاعدين وطلاب بهذه القرارات لفتة كريمة وليست مستغربة على قيادة هذا الوطن، سائلا الله أن يحفظ للوطن قيادته الكريمة وأن يديم عليه الأمن والأمان والاستقرار .