” الرحبي ” يوجه رسالة شديدة اللهجة لقناة المسيرة الحوثية

فهمي محمد(صدى):

استنكر السكرتير الصحفي السابق للرئاسة اليمنية ،مختار الرحبي، اليوم الأحد، من مناقشة قناة المسيرة كيفية مواجهة عاطلي المملكة لغلاء الأسعار.

وقال الرحبي في تغريدة له عبر ” تويتر ” : ” هذه المسخرة لا تحدث الا في قناة الحوثي ،تناقش قناة المسيرة الحوثية كيف سيواجه العاطلون في المملكة أعباء غلاء المعيشة ” .

واستكمل قائلًا: ” أولًا سلموا رواتب الموظفين المتوقفة منذ عام ،وأعيدوا أموال الشعب التى تنهبها قيادتكم ،وبعدذلك ناقشوا كيف ترسلوا مساعدات للمملكة ” .