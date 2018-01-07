” الرحبي ” يوجه رسالة شديدة اللهجة لقناة المسيرة الحوثية
استنكر السكرتير الصحفي السابق للرئاسة اليمنية ،مختار الرحبي، اليوم الأحد، من مناقشة قناة المسيرة كيفية مواجهة عاطلي المملكة لغلاء الأسعار.
وقال الرحبي في تغريدة له عبر ” تويتر ” : ” هذه المسخرة لا تحدث الا في قناة الحوثي ،تناقش قناة المسيرة الحوثية كيف سيواجه العاطلون في المملكة أعباء غلاء المعيشة ” .
واستكمل قائلًا: ” أولًا سلموا رواتب الموظفين المتوقفة منذ عام ،وأعيدوا أموال الشعب التى تنهبها قيادتكم ،وبعدذلك ناقشوا كيف ترسلوا مساعدات للمملكة ” .
اترك تعليقاً