رئيس البرلمان المصري يشيد بدور المملكة في مكافحة الإرهاب

نايف السالم(صدى):

أشاد رئيس مجلس النواب المصري، الدكتور علي عبدالعال، بدور المملكة في مكافحة الإرهاب، لافتًا إلى التنسيق الأمني الموجود بين مصر والمملكة في هذا المجال.

وأشار عبدالعال إلى أهمية المشروعات التي أعلنت عنها المملكة ، والتي تعتبر بيئة جاذبة للمستثمرين على مستوى العالم.

ولفت رئيس النواب المصري إلى أهمية زيارته للمملكة ، ولقائه بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وأعضاء مجلس الشورى، واستعراض مجالات التعاون بين الطرفين في المجال البرلماني.