” التجارة ” تعلن عن مبادرة لاسترداد الرسوم الحكومية

عادل الحربي(صدى):

أكد المتحدث باسم وزارة التجارة والاستثمار، عبدا لرحمن الحسين، أن هناك مبادرة لدعم رواد الأعمال تُمكنهم من استرداد المبالغ المالية التي تم دفعها إلى 9 خدمات حكومية.

وقال المتحدث في تغريدة له عبر ” تويتر ” : ” مبادرة مهمة جدًّا لدعم رواد الأعمال، تقدر تسترد المبالغ المالية التي دفعتها لـ9 خدمات حكومية مثل السجل التجاري، الغرفة التجارية، العلامة التجارية اشتراك البريد، رسوم نشر العقد، رخصة البلدية 80% من رسوم العمالة الوافدة ” .

وأرفق الحسين تغريدته برابط البوابة المخصصة لاسترداد الرسوم الحكومية وهو :من هنا .