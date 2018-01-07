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” التجارة ” تعلن عن مبادرة لاسترداد الرسوم الحكومية

” التجارة ” تعلن عن مبادرة لاسترداد الرسوم الحكومية
عادل الحربي(صدى):

أكد المتحدث باسم وزارة التجارة والاستثمار، عبدا لرحمن الحسين، أن هناك مبادرة لدعم رواد الأعمال تُمكنهم من استرداد المبالغ المالية التي تم دفعها إلى 9 خدمات حكومية.

وقال المتحدث في تغريدة له عبر ” تويتر ” : ” مبادرة مهمة جدًّا لدعم رواد الأعمال، تقدر تسترد المبالغ المالية التي دفعتها لـ9 خدمات حكومية مثل السجل التجاري، الغرفة التجارية، العلامة التجارية اشتراك البريد، رسوم نشر العقد، رخصة البلدية 80% من رسوم العمالة الوافدة ” .

وأرفق الحسين تغريدته برابط البوابة المخصصة لاسترداد الرسوم الحكومية وهو :من هنا .


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