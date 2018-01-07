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  3. غضب وانفعال وليد الفراج على قطر بسبب الاكاذيب على تركي ال شيخ

غضب وانفعال وليد الفراج على قطر بسبب الاكاذيب على تركي ال شيخ




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