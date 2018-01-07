بالفيديو.. فضيحة مدوية جديدة لـ ” أردوغان “
تداول نشطاء التواصل الاجتماعي، فيديو لصحفي فرنسي أجرى مقابلة مع الرئيس التركي أردوغان، أمس الجمعة على قناة TF1.
ويُظهر الفيديو الذي حاز على سخرية العديد من نشطاء التواصل الاجتماعي، مستشار أردوغان وهو يكتب له إجابات الأسئلة من خلف المذيع.
فضيحة مدوية لـ #خليفة_الإخونج العلماني #أردوغان!
الصحفي الفرنسي الذي أجرى مقابلة مع #أردوغان يوم أمس على قناة TF1 يفضح #خليفة_الإخونج وينشر شريط فيديو قام كادر الاستوديو بتصويره يظهر مستشار أردوغان يكتب لأردوغان اجابات الأسئلة من خلف المذيع!
– هذه اخرتها #خليفة ويلقن الاجابات😂 pic.twitter.com/qEiiqzCFmW
— الردع السعودي 🇸🇦 (@Alrad3sa) January 6, 2018
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