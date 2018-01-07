بالفيديو.. فضيحة مدوية جديدة لـ ” أردوغان “

أنقرة(صدى):

تداول نشطاء التواصل الاجتماعي، فيديو لصحفي فرنسي أجرى مقابلة مع الرئيس التركي أردوغان، أمس الجمعة على قناة TF1.

ويُظهر الفيديو الذي حاز على سخرية العديد من نشطاء التواصل الاجتماعي، مستشار أردوغان وهو يكتب له إجابات الأسئلة من خلف المذيع.