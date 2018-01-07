لجنة حكومية يمنية تناقش الموازنة العامة للدولة 2018

فهمي محمد(صدى):

ناقشت اللجنة العليا لإعداد الموازنة العامة للدولة في اليمن، اليوم، المؤشرات العامة والسقوف التأشيرية للانفاق والموارد للعام 2018م.

وقدمت اللجنة في اجتماع برئاسة رئيس الوزراء، أحمد عبيد بن دغر، أرقاماً تفصيلية لحجم الإيرادات والإنفاق في موازنة الحكومة للعام 2018م، إضافة إلى نسبة العجز المتوقعة.

ونافش الاجتماع آلية تفعيل الإيرادات في كافة المؤسسات والجهات الإيرادية ومنع التلاعب أو التهرب من القانون الضريبي أو الجمركي وضرورة توريدها لخزينة الدولة وفقا للقوانين المعمول بها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

وأقرت اللجنة، المؤشرات التقديرية التقشفية للموازنة العامة للدولة والتي ستقدم لمجلس الوزراء في اجتماعه القادم لإقرارها.