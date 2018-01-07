حرس الحدود ينقذ 7 بحارة تعرض قاربهم للاحتراق بالخفجي

علي القحطاني(صدى):

نجح رجال حرس الحدود في محافظة الخفجي بالمنطقة الشرقية، اليوم، من إنقاذ 7 بحارة من الجنسية الهندية بعد تعرض قاربهم للاحتراق.

وأوضح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية النقيب أحمد العتيبي، أن غرفة القيادة والسيطرة بقطاع حرس الحدود بالخفجي تلقت بلاغا من أحد البحارة يفيد بتعرض قاربهم للحريق شمال مركز العمودة.

وأضاف ” على الفور تم توجيه الدوريات البحرية للموقع وإنقاذ البحارة، وعددهم 7 أشخاص من الجنسية الهندية، ونقلهم لمستشفى الخفجي العام للاطمئنان على صحتهم ” .