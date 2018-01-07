مصرع شخص وإصابة 5 في حادث تصادم بالباحة

إبراهيم الزهراني(صدى):

وقع حادث تصادم بين مركبة من نوع كورلا واخري شاحنه، وأسفر عن وفاة شخص وإصابة 5 ما بين خفيفة متوسطة.

وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الاحمر بمنطقة الباحة، عماد منسي الزهراني، أنه رود بلاغًا عند الساعة20:58 مساء اليوم مفاده حادث تصادم وقع بالدائري الجديد المؤدي الى بني ظبيان.

وأضاف الزهراني، أنه على الفور تم توجيه فرقتين لموقع الحادث، ونتج عن الحادث حالة وفاة وخمس إصابات ما بيت متوسطة وخفيفة؛ وتم التعامل معها بالموقع.