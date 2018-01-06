الصحة العالمية: إدمان ألعاب الفيديو ” مرضًا “

متابعات(صدى):

قررت منظمة الصحة العالمية اعتبار الإدمان على ألعاب الفيديو مرضًا، حيث أن المخاطر المتصلة باضطراب ألعاب الفيديو سيضاف إلى القائمة الحادية عشرة للتصنيف الدولي للأمراض التي ستصدر في يونيو.

وقال خبراء منظمة الصحة العالمية إن تشخيص الإصابة بهذا الاضطراب يشترط أن يكون الشخص مدمناً بشكل غير عادي على ألعاب الفيديو لمدة عام على الأقل، وفقاً للمتحدث الذي أشار إلى أنه من المبكر تقدير حجم هذه المشكلة.

ورغم عدم وجود إحصاءات كافية، يُجمع خبراء الصحة على أن هذه الظاهرة باتت مشكلة، وأن إدراجها في قائمة الأمراض هو خطوة جيدة.