شاهد.. مهاجم الأهلي ينقذ شباك حارس مرمي الشعلة من هدف مؤكد

ماجد محمد(صدى):

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب انتهاء مباراة الأهلي والشعلة اليوم السبت، على ملعب الشعلة بالخرج في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، لقطة غريبة حظيت بسؤال النشطاء ” مين اللي أبعدها ( الكرة ) ؟ ” .

وأظهر مقطع الفيديو، هجمة للنادي الأهلي عند الدقيقة 42 من المباراة، وقام مدافع الشعلة بلعب الكرة برأسه لإعادتها لحارس مرمى فريقه، لكن الحارس خرج من مرماه، فتجاوزته الكرة، وتدخل لاعب الأهلي صالح العمري، وبدلا من أن يودع الكرة في المرمى أضاع فرصة تسديد هدف مؤكد لفريقة.