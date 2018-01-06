فيات تطلق نسخ Mirror Edition لعائلة موديلات 500

أوروبا(صدى):

فتحت فيات الباب على حجز نسخ Mirror Edition الخاصة في أوروبا والتي سترتبط بعائلة سيارات 500, ويأتي ذلك عقب تقديم نسخ500 Mirror التي قدمت في ابريل الماضي وقد توسعت فيات في استخدام نسخ Mirror Edition لنسختي 500 الآخرين هما 500X الكروس أوفر و500L الميني فان.

أما نسخ 500 Mirror الهاتشباك التقليدية فسوقت لجيل الألفية خاصة أنها تحمل نظام ترفيهي Uconnect قياسي مع شاشة تعمل باللمس قياس 7 بوصة عالية الدقة مع مشغل آبل كار بلاي وأندرويد أوتو وخدمات موبار كونكت. وقد أضافت فيات لون أزرق ايطاليا لباقة خياراتها اللونية مع تطعيمات كرومية في الصادم الأمامي ومرايا الأبواب وعجلات ألومنيوم.

وتتوفر فيات 500 Mirror هاتشباك في صورة سيارة مكشوفة وبسقف صلب, وبالنسبة لنسخة فيات 500X Mirror فتتميز بلون أزرق جينز وتطعيمات كرومية ساتان وعجلات سوداء ألومنيوم 17 بوصة ومصابيح أمامية زينون وشعارات Mirror أما المقصورة فتتميز بلون أزرق جينز على لوحة القيادة بجانب تطريز أزرق. وبالنسبة لنسخة 500L Mirror فقد وفرت فيات لونين للسيارة هما الأزرق Venezia ورمادي Maestro للسقف وتفاصيل كرومية وعجلات ألومنيوم 17 بوصة.