عضو مجلس الوزراء بمقر الرئاسة المصرية اليوم

عادل الحربي(صدى):

استقبل فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بمقر الرئاسة المصرية في القاهرة اليوم، معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد الذي يزور مصر حاليًا.

ونقل معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لفخامة الرئيس المصري تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، فيما حمله فخامته نقل تحياته لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.

ورحب فخامته بمعاليه، مؤكدًا عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين وما تتسم به من طابع استراتيجي.

وأعرب فخامته عن تطلع مصر لمواصلة تطوير آفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بما يسهم في تدعيم التضامن وتعزيز العمل العربي المشترك، لاسيما في ضوء دقة المرحلة التي يمر بها الوطن العربي والتحديات المختلفة التي تواجه المنطقة.

وأكد معالي الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، خلال اللقاء قوة العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، مشيرًا إلى حرص المملكة على تعزيز مختلف أطر التعاون الثنائي على كافة الأصعدة، فضلًا عن مواصلة التشاور والتنسيق المكثف مع مصر إزاء القضايا الإقليمية المختلفة، وسُبل التصدي للتحديات التي تواجه الأمتين العربية والإسلامية، بما يحقق مصالح شعوبها.

حضر الاستقبال معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية عميد السلك الدبلوماسي العربي السفير أحمد بن عبدالعزيز قطان.