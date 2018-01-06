رئيس بلدية محافظة العويقيلة: الأوامر الملكية إهتمام بالمواطنين ودعم للاحتياجات

خالد الضبيبي(صدى):

رفع رئيس بلدية محافظة العويقيلة الدكتور ” محمد بن هلان الوردة ” شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله – ، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة صدور القرارات الملكية المهمة .

وأعرب ” الوردة ” بأن هذه القرارات الملكية التي تدل على إهتمام قيادتنا الرشيدة – أيدها الله – بالمواطنين والتخفيف عليهم من غلاء المعيشة ودعماً لهم لتحمل الأعباء المالية وتلمس احتياجاتهم ، سائلاً الله عز وجل أن يحفظ قيادتنا الحكيمة وبلادنا من كل سوء ، وأن يديم علينا وبلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار .