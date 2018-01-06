200 مليون يورو حجم خسائر عاصفة فرنسا

باريس(صدى):

شهدت فرنسا خلال الأيام الماضية مرور عاصفتي كارمن واليونور في، وتسببت في أضرارا لأكثر من 150 الف شخص، بتكلفة قدرت بنحو 200 مليون يورو.

وأوضح بيان الاتحاد الفرنسي للتأمين، أن ” هذه الأرقام يمكن أن تتطور بالنظر إلى مخاطر الفيضانات التي ما زالت مستمرة ” .

وأكد رئيس الاتحاد الفرنسي للتأمين برنار سبيتز فيبيان أن شركات التأمين ” تعمل بشكل تام ” مع الأفراد والمؤسسات ” لدفع التعويضات في أقرب وقت ممكن ” .

وقد عاد الهدوء، بعد مرور العاصفة اليونور الذي أسفر عن مصرع خمسة أشخاص على الأراضي الفرنسية، لكن الفيضانات التي تلت الأمطار الغزيرة ما زالت تتطلب تأهبا خاصا.