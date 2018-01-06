200 مليون يورو حجم خسائر عاصفة فرنسا
شهدت فرنسا خلال الأيام الماضية مرور عاصفتي كارمن واليونور في، وتسببت في أضرارا لأكثر من 150 الف شخص، بتكلفة قدرت بنحو 200 مليون يورو.
وأوضح بيان الاتحاد الفرنسي للتأمين، أن ” هذه الأرقام يمكن أن تتطور بالنظر إلى مخاطر الفيضانات التي ما زالت مستمرة ” .
وأكد رئيس الاتحاد الفرنسي للتأمين برنار سبيتز فيبيان أن شركات التأمين ” تعمل بشكل تام ” مع الأفراد والمؤسسات ” لدفع التعويضات في أقرب وقت ممكن ” .
وقد عاد الهدوء، بعد مرور العاصفة اليونور الذي أسفر عن مصرع خمسة أشخاص على الأراضي الفرنسية، لكن الفيضانات التي تلت الأمطار الغزيرة ما زالت تتطلب تأهبا خاصا.
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