اسباب تدفع الرجل لخيانة زوجته

متابعات(صدى):

قالت أخصائية في العلاقات الزوجية ، ان الرجل بطبيعته لا يحتاج إلى مشاعر الحب عند ممارسة العلاقة الحميمة مع إمرأة أخرى، لذا تكثر وتتعدد أسباب الخيانة لدى الرجل.

أسباب الخيانة

فما هي الأسباب التي تدفع الرجل للخيانة؟

بحاجة إلى المزيد من الثقة

يشعر بعض الرجال بمزيد من الثقة عند ممارستهم العلاقة الحميمة مع أكثر من امرأة، وخصوصاً إذا كانت الزوجة لا تعيره انتباهاً وتتعامل بلا مبالاة، ما قد يدفعه إلى البحث عن هذا الانتباه مع امرأة أخرى.

غير ناضج

شخصية الرجل الغير ناضج غالباً ما تكون شخصية سطحية هشة، وإذا كان الرجل لا يزال يخرج مع أصدقائه كما لو كان في الكلية فهو على الأرجح يكون على استعداد لخيانتك وذلك ليتباهى أمام أصدقائه.

الهروب من النفس

بعض الرجال يبحثون عن علاقة جديدة ليهربوا من شخصهم، لأنهم ببساطة ما عادوا مسرورين بما هم عليه.

فجوة التوقعات

قد تتفاجئين عندما تعلمين أن العلاقة المثالية والخالية من المشاكل قد تولد رغبة عند بعض الرجال لخيانة زوجاتهم.

البحث عن الحب أو الشهوة

كثير من الرجال يعتقدون أن الشهوة هي الحب، وخصوصاً إذا كان الرجل يعاني في علاقته مع زوجته، فتور في المشاعر أو من عدم إشباع رغبته الجنسية مما يجبره على الخيانة الزوجية.

الملل

عندما لا يشعر الرجل بالفرح والإثارة في علاقته مع زوجته، قد يدفعه هذا إلى اللجوء لتكوين علاقة أخرى خارج علاقته الحالية بحثاً عن المرح والإثارة، الذي قد يجده في حضن امرأة أخرى.